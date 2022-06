Crnoj Gori dvije medalje na Prvenstvu malih država Evrope

Podgorica, (MINA) – Atletska reprezentacija Crne Gore nastup na Prvenstvu malih država Evrope na Malti završila je sa dvije medalje, po jednom zlatnom i srebrnom.

Na tom takmičenju nastupilo je 17 zemalja, sa oko 300 takmičara.

U disciplini bacanje diska Danijel Furtula osvojio je zlatnu medalju sa rezultatom 61,48 metara, što predstavlja novi rekord prvenstva.

Srebrnu medalju u bacanju diska osvojila je Kristina Rakočević, sa rezultatom 49,67 metara.

U disciplini skok u dalj, Ljiljana Matović, osvojila je peto mjesto sa rezultatom 5,75 metara.

Na prvenstvu je nastupao i Ognjen Marsenić u disciplinama 100 i 200 metara.

U disciplini 100 metara, Marsenić je osvojio sedmo mjesto sa rezultatom 10,85 sekundi, dok je na 200 metara bio osmi sa rezultatom 22,17 sekundi.

U disciplini 110 metara sa preponama Darko Pešić nije završio trku zbog tehničkih problema sa posljednjom preponom, gdje se i povrijedio, dok je u skoku u dalj osvojio 16. mjesto.

U bacanju diska Ivan Kukuličić je osvojio deveto mjesto, sa rezultatom 44,60 metara.

Sa reprezentacijom Crne Gore na Malti bio je i član stručnog štaba reprezentacije Zoran Jojić.

