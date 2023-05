Crnogorskim karatistima 11 medalja prvog dana

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan Balkanskog prvenstva za djecu u Baru završila je sa 11 medalja po dvije zlatne i srebrne i sedam bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su Milovan Janković i Ines Terzić, dok su srebrni bili Boris Perović i Đorđe Suleić.

Sa bronzanim odličjem nastup su završili Sara Tomanović, Monika Dulović, Darija Novković, Sofija Jovanović, Filip Bulatović, Matija Maraš i Viktor Dukić.

U Baru Šampionat u Baru okupio je 1.426 takmičara iz 11 država.

Crna Gora nakon prvog takmičarskog dana zauzima peto mjesto u generalnom plasmanu.

