Crnogorski vaterpolisti ubjedljivi protiv Njemačke

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Herceg Novom, u prijateljskom meču, selekciju Njemačke 8:3 (1:1, 2:1, 3:0 i 2:1).

Crnogorskim vaterpolistima duel sa Njemačkom bio je generalna proba pred Super finale Svjetske lige u Strazburu.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića pitanje pobjednika riješili su u trećoj četvrtini, nakon koje su imali prednost od četiri gola (6:2).

Crnogorska reprezentacija vodila je i 7:2.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Konstantin Averka sa tri, po dva gola postigli su Marko Mršić i Vasilije Radović, a u strijelce upisao se i Martin Gardašević.

U njemačkoj selekciji po gol postigli su Lukas Kuper, Denis Strelezki i Mateo Ćuk.

Crnogorska selekcija u Strazburu igraće u grupi 1 sa Srbijom, Španijom i Australijom.

U grupi 2 su Italija, Francuska, SAD i Kanada.

Na startu takmičenja crnogorski vaterpolisti igraće sa Srbijom 22. jula, dan kasnije rival je Australija, dok će sa Španijom igrati 24. jula.

Četvrtfinalni mečevi na programu su dan kasnije, dok će se za plasman igrati 27. jula.

Izabranici Vladimira Gojkovića brane zlato u Svjetskoj ligi osvojeno prošle godine u Tbilisiju.

Crna Gora ima još dva zlata i po srebro i bronzu sa tog takmičenja.

Crnu Goru od 27. avgusta do 10. septembra očekuje Evropsko prvenstvo u Splitu.

Na nedavno završenom SP u Budimpešti osvojeno je osmo mjesto.

