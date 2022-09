Crnogorski vaterpolisti sjutra sa Rumunijom u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra sa Rumunijom utakmicu osmine finala Evropskog prvenstva u Splitu.

Crnogorski vaterpolisti takmičenje u A grupi završili su kao drugoplasirani sa dva trijumfa i porazom.

Savladali su Gruziju 14:11 i Slovačku 18:10, dok su poraženi od Italije 13:8.

Rumunija je bila treća u C grupi, u kojoj je pobijedila Njemačku 11:4, igrala je neriješeno sa Holandijom 12:12 i izgubila od Španije 16:9.

Nedjeljni duel počeće u 15 sati.

Bolji iz tog duela u četvrtfinalu igraće sa Mađarskom, pobjednikom D grupe.

