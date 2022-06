Crnogorski stonoteniseri na Balkanskom prvenstvu

Podgorica, (MINA) – Mlada stonoteniska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na Balkanskom prvenstvu, koje će od 22. do 26. juna biti odigrano u Albeni, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza

Crnogorski stoni tenis predstavljaće sedam takmičara u konkurenciji kadeta i juniora.

Nastupiće kadeti Jakša Krivokapić, Stefan Radonjić Anastasija Vujović i Kristina Šebek i juniori Andrej Milošević, Miloš Rahović i Suzana Milošević.

Predvodiće ih treneri Branko Cubović i Duško Milošević.

U ekipnoj konkurenciji, nakon pojedinačnog dijela u kojem će se takmičiti svi reprezentativci, nastupiće samo kadeti i kadetkinje.

Najveći dio reprezentacije pripremao se tokom Evropskog U13 Čelendža, koji je prošlog vikenda održan u Podgorici.

Učestovala je Anastasija Vujović, koja se sa trenerom Brankom Cubovićem nakon tog takmičenja produžila reprezentaciji na Balkanskom prvenstvu.

“Od kadeta posebno očekujemo dobar ekipni rezultat, uzimajući u obzir da su Jakša Krivokapić i Stefan Radonjić u dosadašnjem dijelu sezone pokazali odlične partije u svojoj konkurenciji na evropskom nivou”, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza.

Navodi se da je proteklog vikenda Podgorica bila domaćin evropskog takmičenja, koje je okupilo 84 stonotenisera uzrasta do 13 godina.

“Budući evropski šampioni pokazali su izvanredne mečeve i borbu na terenu. Posebno je značajno da, iako je to rijetkost u evropskom stonom tenisu, na ovom takmičenju postignut je balans polova – učestvovalo je 42 dječaka i 42 djevojčice. Novi format takmičenja uključio je ekipni turnir mješovitih timova, koje čine po dva dječaka i djevojčice, nakon čega je uslijedilo pojedinačno takmičenje”, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza.

Crnogorsku reprezentaciju predstavljali su Anastasija Vujović, Mia Živanović, Feđa Taljanović i Milan Vučetić, sa trenerima Dijanom Zonjić i Brankom Cubovićem.

Crnogorskoj ekipi bio je to prvi međunarodni nastup na takvom nivou.

