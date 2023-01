Crnogorski rukometaši pobijedili Iran

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Krakovu selekciju Irana 34:31 (19:16), u utakmici drugog kola A grupe Svjetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj.

To je prvi trijumf crnogorskih rukometaša na šampionatu, nakon startnog poraza od Španije 30:25.

Polovičan učinak ima i Iran, nakon što je u prvom kolu pobijedio Čile 25:24.

Crnogorski rukometaši, iako nijesu blistali, opravdali su ulogu favorita, konstantno su bili u vođstvu, ali su tek u samom finišu uspjeli da prelome utakmicu.

Odbrana nije bila na svom nivou, posebno u prvom poluvremenu kada su primili 16 golova, ali su proradila krila, polukontra i kontra, što je bilo dovoljno za prve bodove.

Predvođeni Brankom i Milošem Vujovićem, standarno dobrim Nebojšom Simićem, crnogorski rukometaši su u petom minutu preuzeli vođstvo (4:3), u desetom razlika je iznosila četiri (9:5), a na poluvremenu tri gola (19:16).

Iran, koji sa klupe predvodi crnogorski stručnjak Veselin Vujović, sa četiri vezana pogotka uspio je da se vrati u meč i izjednači (20:20) u 35. minutu.

Bilo je i 21:21, nakon čega je Crna Gora serijom 3:0 povela 24:21.

Sve dileme riješila je u posljednjih deset minuta, kada je Crna Gora sa tri vezana pogotka povela 32:27 u 55. minutu.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Miloš Vujović sa deset, dok je gol manje dodao Branko Vujović, koji je proglašen za igrača utakmice.

Istakao se i Radojica Čepić sa četiri, dok su po gol manje postigli Božo Anđelić i Nemanja Grbović.

Golman Nebojša Simić meč je završio sa 12 odbrana.

U iranskoj selekciji najbolji je bio Mohamadrez Oraei sa sedam, dok je gol manje postigao Poja Noruzinežad.

U drugom meču A grupe, u 20 sati i 30 minuta, sastaće se Španija i Čile.

Crna Gora će u trećem kolu, u ponedjeljak u 18 sati, igrati sa Čileom.

