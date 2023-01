Crnogorski karatisti za vikend u Parizu i Samoboru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti za vikend nastupiće na turnirima u Parizu i hrvatskom Samoboru, u sklopu priprema za predstojeće šampionate Evrope, saopšteno je iz Karate saveza.

Pariz open, od petka do nedjelje, okupiće više od 600 takmičara iz 55 država, među kojima i 11 crnogorskih karatista.

Takmičiće se reprezentativci Nikola Malović iz Onogošta (do 84) i članica Omladinca Milena Jovanović (preko 68).

Predvodiće ih selektor Almir Cecunjanin.

U Parizu su i kataši Budućnosti Biserka Radulović, Filip Bakić i Rijad Mandić, u pratnji trenera Tijane Popović.

Od karatista Bara nastupiće u borbama Vasilisa Bujić (preko 68) i kataši Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić.

Mijač, Kočan i Nikočević činiće kata tim, a takmičiće se i u pojedinačnoj konkurenciji.

Za medalje boriće se i takmičar Bijele Nemanja Mikulić do 75 klograma.

Za turnir u Samoboru, koji predstavlja posljednju provjeru za Evropsko prvenstvo u konkurenciji kadeta, juniora i mlađih seniora, predviđen je nastup 20 takmičara.

Nastupiće mlađi seniori Lazar Jovović (do 75), Dušan Bjelić (do 84), Nemanja Jovović (preko 84) i Jovana Stojanović (do 68). Takmičiće se i Balša Vojinović (do 55), Ognjen Bjelajac (do 61), Andrija Danilović (do 68), Emre Saljiju (do 76), Helena Backović (do 48), Anja Nikolić (do 59), Jovana Ćalić (do 59) i Lea Marić (do 66).

Za medalje boriće se i kadeti Jusuf Saljiju (do 52), Nenad Đuričić (do 63), Anes Arifaj (do 70), Mihailo Gojaković (preko 70), Una Raković (do 54), Ljubica Vlahović (do 61), Jovana Damjanović (do 61) i Nađa Boričić (preko 61).

Predvodiće ih selektor Žarko Raković i direktor reprezentacije Miodrag Radunović. Šampionat Evrope za kadete, juniore i mlađe seniore na programu je od 3. do 5. februarau Larnaki .

