Crnogorski juniori startovali porazom

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore upisala je poraz na startu Evropskog prvenstva u Izmiru.

Crnogorski košarkaši poraženi su danas u D grupi od Litvanije 75:56.

Litvanija je opravdala ulogu favorita, tokom cijelog meča bila je u vođstvu, a početkom posljednje četvrtine stekla je dvocifrenu prednost, koju je do kraja uspjela da uveća.

Crna Gora je tri četvrtine imala priključak, a početkom treće četvrtine serijom od 6:0 uspjela je da smanji zaostatak na poen (38:37).

Uslijedila je serija od osam vezanih poena Litvanije za vođstva od 46:37.

Litvaniju je do pobjede vodio Paulius Murauskas sa 16, dok su po 13 poena dodali Motiejus Krivas i Kajus Kublickas.

U crnogorskoj selekciji dvocifren je bio sam Igor Joković sa 13 poena.

Crna Gora će u drugom kolu, sjutra u 18 sati i 15 minuta, igrati sa Hrvatskom.

