Crnogorski džudisti eliminisani na startu šampionata

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti Slobodan Vukić, Jovana Peković i Jovana Mrvaljević u prvom kolu završili su nastup na Evropskom prvenstvu u Podgorici.

Vukić je u kategoriji preko 100 kilograma poražen od austrijskog reprezentativca Movlija Borčašavlija.

Peković je u kategoriji do 78 kilograma izgubila od petoplasirane sa Svjetske rang liste, Njemice Ane Monte Olek.

Mrvaljević je poražena od austrijske džudistkinje Marije Horvat u kategoriji preko 78 kilograma.

Sjutra, završnog dana šampionata, predviđeno je ekipno takmičenje, na kojem će debitovati reprezentacija Crne Gore.

