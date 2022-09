Crnogorski automobilista prvak Evrope

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Vasilije Jakšić osvojio je titulu prvaka Evrope na brdskim stazama.

On je danas u hrvatskom Buzetu, u devetoj trci šampionata, trijumfovao i osvojio šampionski trofej u generalnom plasmanu.

Član Auto moto sportskog kluba Kotor je ranije obezbijedio titulu u Grupi 4, a trijumfom u Buzetu postao je prvi crnogorski automobilista sa titulom najboljeg vozača Evrope u generalnom plasmanu.

Jakšić je trostruki prvak Centralno-evropske zone, a u Buzetu trijumfovao je i prošle godine.

Ove sezone bio je najbrži i u Francuskoj, Portugalu, Španiji i Češkoj, dok je u Italiji i Poljskoj bio drugoplasirani.

