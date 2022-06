Crnogorski atletičari na sankcionisanom mitingu u Kraljevu

Podgorica, (MINA) – Paraatletska reprezentacija Crne Gore nastupiće sjutra na međunarodnom sankcionisanom mitingu u Kruševcu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

Crnogorsku atletiku na stadionu pod Bagdalom predstavljaće Maja Rajković u bacanju koplja iz specijalizovane stolice u kategoriji F54, Marijana Goranović u bacanju kugle i diska u kategoriji F40-41(osobe niskog rasta).

U istoj kategoriji disk i kuglu bacaće i braća Marko i Vlado Terić i Ermin Slaković.

Iz stolice, u kategoriji F34, Radmilo Baranin i Danilo Gojković takmičiće se u bacanju koplja.

Baranin će nastupiti i u bacanju kugle.

Paraolimpijac Miloš Spaić nadmetaće se u bacanju kugle u kategoriji F11 (osobe bez vida).

Crnogorske takmičare predvode treneri Veljko Čegar i Igor Tomić.

“Organizator mitinga je Paraolimpijski komitet Srbije, a nastup naših takmičara finansira se po programu POK-a, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih u 2022. godini”, saopšteno je iz krovne sportske asocijacije osoba sa invaliditetom.

