Crnogorske rukometašice ubjedljive protiv Senegala

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Geteborgu selekciju Senegala 29:21, u utakmici drugog kola Glavne runde Svjetskog prvenstva.

Crnogorske rukometašice tom pobjedom, prvom u glavnoj rundi i četvrtom na šampionatu, ostale su u trci za četvrtfinale.

Izabranice selektorke Bojane Popović ispunile su prvi uslov, rutinskom igrom savladale su Senegal, što bi, po nekom scenariju, moglo im bude dovoljno da se domognu četvrtfinala 26. Svjetskog prvenstva.

Crna Gora je protiv Senegala od starta nametnula svoj tempo i povele 3:1, a sve dileme riješila je serijom 7:0 za prvo dvocifreno vođstvo (16:6) u 25. minutu.

Razlika je u finišu meča iznosila i 12 golova.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodile su Jelena Despotović, Ivana Godeč, Bobana Klikovaci Dijana Mugoša sa po četiri gola.

Crna Gora će u posljednjem kolu glavne runde, u ponedjeljak, igrati sa Švedskom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS