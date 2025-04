Crnogorska selekcija eliminisana u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Džudo reprezentacija Crne Gore u prvom kolu završila je takmičenje u ekipnoj konkurenciji na Evropskom prvenstvu u Podgorici.

Crnogorska selekcija je, u debitantskom nastupu na šampionatu Starog kontinenta, poražena od Austrije 4:1.

Jedini trijumf upisala je Jovana Peković, koja je savladala Mariju Holevart, zlatnom bodom za vođstvo na startu.

Poraze su upisali Slobodan Vukić od Stefana Heđija i Aiša Nurković od Verne Heiden, Jahja Nurković od Samuelaa Gasnera i Nataša Jeftić od Lize Tretnjak.

Ekipnim dijelom završava se Evropsko prvenstvo, koje je u Podgoricu okupilo 418 džudista iz 48 država.

Publici u dvorani Morača predstavilo se 25 olimpijskih, 30 svjetskih i 50 evropskih seniorskih medalja.

Crnogorski džudo predstavljalo je devet takmičara, a najbolji rezultat ostvario je Nikola Gardašević, koji je zaustavljen u repasažu.

Prethodno se sa dva trijumfa domogao četvrtfinala u kategoriji do 81 kilogram.

