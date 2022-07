Crna Gora umjesto Brazila na Super finalu Svjetske lige

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Crne Gore igraće Super finale Svjetske lige u Strazburu, umjesto selekcije Brazila.

Takmičenje je na pogramu od 22. do 27. jula.

Brazil je odustao od takmičenja osam najboljih selekcija, a kako su “ajkule” bile četvrte u Podgorici na kvalifikacionom turniru, dobile su priliku da se bore za novi trofej u tom takmičenju.

Crna Gora igraće u grupi jedan sa Srbijom, Španijom i Australijom.

U grupi dva su Italija, Francuska, SAD i Kanada.

Crnogorski vaterpolisti na startu takmičenja igraće sa Srbijom 22. jula od 16 sati, dan kasnije rival je Australija od 14 sati, dok će sa Španijom igrati 24. jula takođe od 14 sati.

Četvrtfinalni mečevi na programu su dan kasnije, dok će se za plasman igrati 27. jula.

Izabranici Vladimira Gojkovića brane zlato u Svjetskoj ligi osvojeno prošle godine u Tbilisiju.

Crnogorske “ajkule” imaju još dva zlata, i po srebro i bronzu sa tog takmičenja.

Crnu Goru od 27. avgusta do 10. septembra očekuje Evropsko prvenstvo u Splitu, a na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu u Budimpešti osvojili su osmo mjesto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS