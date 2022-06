Crna Gora ubjedljiva protiv Brazila

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Budimpešti selekciju Brazila 20:5 (4:0, 6:2, 7:0 i 3:3), u utakmici trećeg kola A grupe Svjetskog prvenstva u Mađarskoj.

Crnogorski vaterpolisti tim trijumfom, drugim na turniru, kao drugoplasirani završili su takmičenje u grupi i izborili osminu finala.

Slavili su i protiv Gruzije 10:9, dok su poraženi od Mađarske 12:8.

Rival Crne Gore u osmini finala, u ponedjeljak u 14 sati, biće Japan.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića opravdali su ulogu favorita, prvu četvrtinu dobili su 4:0, a do polovine meča prednost su uvećali na osam golova i praktično već tada riješili pitanje pobjednika.

Razlika je početkom posljednej četvrtine iznosila i 17 golova (19:2).

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bili su

Konstantin Averka, Uroš Vučurović i Dušan Matković sa po tri, dok su po gol manje postigli Marko Mršić, Miroslav Perković, Bogdan Đurđić, Vlado Popadić i Dušan Banićević.

U listu strijelaca upisao se i Uroš Čučković.

Strijelci za Brazil bili su Roberto Freitas, Gustava Kutinja, Italo Žoze Vizakre, Rafael Real i Lui Silva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS