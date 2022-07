Crna Gora u grupi sa Španijom, Južnom Afrikom i Kanadom

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore (igrači do 18 godina) na Svjetskom prvenstvu u Beogradu nastupaće u D grupi sa Španijom, Južnom Afrikom i Kanadom.

Svejtsko prvenstvo na programu je od 11. do 19. avgusta.

Mlade ajkule osvojile su u četvrtak srebrnu medalju na Mediteranskim igrama.

U A grupi igraće Mađarska, Uzbekistan, Kazahstan, Hrvatska i Kuvajt, a u B grupi Grčka, Holandija, Brazil, Australija i Turska.

U grupi C nalaze se domaćin Srbija, Novi Zeland, Sjedinjene Američke Države i Italija.

Trener Vido Lompar kazao je da je Španija najteži protivnik u grupi.

“Već smo igrali sa njima u polufinalu MI i prilično dobro se poznajemo. Odličan su tim i vjerujem da će naš duel odlučiti o prvom mjestu u grupi”, rekao je Lompar.

Kako je kazao, Kanada i Južna Afrika za njih su trenutno nepoznanica, ali i pored toga vjeruje da su mnogo kvalitetniji od tih reprezentacija.

“Čeka nas mjesec kvalitetnih priprema i motivisani smo u namjeri da ostvarimo dobar rezultat na Svjetskom prvenstvu”, poručio je Lompar.

