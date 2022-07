Crna Gora na SP u grupi sa Španijom, Čileom i Iranom

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Crne Gore na Svejtskom prvenstvu igraće u grupi A, sa Španijom, Čileom i Iranom.

Favorit grupe je Španija, koja je i jedan od glavnih favorita prvenstva, ali crnogorski rukometaši mogu biti zadovoljni žrijebom i trebalo bi da bez problema izbore plasman u narednu fazu takmičenja.

Što se tiče država regiona, Srbija će igrati u E grupi sa Njemačkom, Katarom i jednom afričkom selekcijom.

Hrvatska će u grupi G za rivale imati Sjedinjene Američke Države i dvije afričke reprezentacije, a grupi F Sjeverna Makedonija će igrati sa Norveškom, Argentinom i Holandijom.

Svjetsko prvenstvo u Poljskoj i Švedskoj na programu je od 11. do 29. januara.

