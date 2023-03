Jovetić i Krstović predvode napad Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Stevan Jovetić i Nikola Krstović predvodiće napad crnogorske reprezentacije protiv Srbije, na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Na golu je Milan Mijatović, trio u odbrani čine Igor Vujačić, Stefan Savić i Žarko Tomaševič, a ful bekovi su Marko Vešović i Adam Marušić.

U sredini su Aleksandar Šćekić, Vukan Savićević i Sead Hakšabanović, a u napadu Stevan Jovetić i Nikola Krstović.

Za Srbiju pod Goricom igraće Vanja Milinković Savić, Nikola Milenković, Nemanja Gudelj, Strahinja Pavlović, Filip Đuričić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Filip Mladenović, Dušan Tadić, Sergej Milinković-Savić i Aleksandar Mitrović.

Obje selekcije ostvarile su pobjede na startu kvalifikacija.

Crna Gora je u Razgradu savladala Bugarsku 1:0, dok je Srbija u Beogradu slavila protiv Litvanije 2:0.

Duel na stadionu pod Goricom počeće u 20 sati i 45 minuta. U drugom meču te grupe, u isto vrijeme u Budimpešti, sastaće se Mađarska i Bugarska.

