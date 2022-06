Ćirković bronzana u Varni

Podgorica, (MINA) – Stonoteniserka podgoričkog kluba osoba sa invaliditetom Luča , Milijana Ćirković, kao trećeplasirana završila je nastup na na međunarodnom turniru u bugarskoj Varni.

Čirković se takmičila u kategoriji S6-10, a nastup je završila sa pobjedom i dva poraza.

U kategoriji S 6-7, Đuro Krivokapić je izgubio polufinale, a poražen je i u meču za treće mjesto.

U grupi bio prvi sa tri pobjede.

U istoj klasi Pjetro Paljušević je izgubio sva tri meča u grupi.

U klasi S 1-5, Samra Kojić se takmičila u grupi sa tri stonotenisera, a nastup je završila sa tri poraza.

Takmičenje u grupi završio je i Dejan Bašanović u klasi S10, sa pobjedom i dva poraza.

Turnir je okupio takmičare iz Bugarske, Srbije, Makedonije, Rumunije i Crne Gore.

