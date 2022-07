Budućnost zaustavljena u drugom kolu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti nijesu uspjeli da se plasiraju u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Budućnost je večeras u Podgorici, u revanš meču drugog kola, pobijedila islandski Brejdablik 2:1, ali nije uspjela da nadoknadi zaostatak iz prvog meča.

Brejdablik je prvi duel u Kopavoguru dobio 2:0.

Domaćin je poveo golom Branislava Jankovića u 38. minutu.

Izjednačio je Isak Snaer Torvaldson u 51, a konačan rezultat postavio je Vladan Adžić u 86. minutu.

Budućnost je stvorila dosta šansi i bila bliža preokretu, ali nije uspjela da još neki gol.

Janković je prije vodećeg pogotka bio u prilici, pokušao je i Adžić, a najbolju šansu nije iskoristio Viktor Đukanović koji je u finišu prvog dijela izašao sam ispred golmana Antona Einarsona, driblao ga, a onda promašio prazan gol.

Petrović je u drugom poluvremenu imao sjajnu šansu, šutirao je glavom, a njegov udarac odbarnio je Einarson.

Budućnost je u prvom kolu eliminisala kosovski Lapi, dok je Brejdablik bio bolji od Santa Kolome iz Andore. Rival Brejdablika u trećem kolu biće İstanbul Bašakšehir.

