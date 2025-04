Budućnost ponovo najbolja

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa odbranile su titulu prvaka Crne Gore.

Budućnost je danas u Nikšiću, u drugom meču finala, savladala Trebjesu 92:64 i sa 2:0 u seriji osvojila 13. uzastopni šampionski trofej.

Prvi međusobni duel u Bemaks areni dobila je 93:63.

To je podgoričkom timu treći ovosezonski trofej, nakon nakon što je bio najbolji u Kupu Crne Gore i regionalnoj WABA ligi.

Budućnost je već nakon četiri minuta vodila 17:0, nakon prvih šest pogođenih šuteva, od kojih je pet bilo trojki.

“Očekivana pobjeda i još jedan trofej, koji je godinama obaveza za naš klub. Drago mi je da su dva tima, koja čine praktično uz Podgoricu jedan klub, prikazala dobru partiju, da je bilo dosta mlađih igračica, koje su većinom u mlađim reprezentativnim selekcijama i upravo ove djevojke su budućnost naše košarke”, kazao je trener Budućnost Bemaksa Petar Stojanović.

Najefikasnija bila je Maja Bigović sa 18, Nikolina Ilić dodala je 14, dok je Jelena Bulajić meč završila sa 11 poena.

Dvocifrena je bila još Zorana Radonjić sa deset poena.

U ekipi Trebjese, koja je ove bila finalista i Kupa Crne Gore, najbolja je bila Teodora Sarić sa 16, dok je Anđela Rondović dodala 11 poena.

“Ove utakmice protiv Budućnosti lijepa su prilika da naše igračice napreduju i stiču iskustvo. Zna se da je Budućnost daleko ispred nas, ali je dobra šansa da pokušamo da pariramo koliko možemo i vidimo gdje smo u ovom momentu. Imamo dosta mladih igračica, a većina je pokazala da se na njih mora ozbiljno računati”, kazala je trener Trebjese Lidija Krstajić.

Nikšićki tim prvi put igrao je finale plej-ofa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS