Budućnost osvojila trofej u Širokom Brijegu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobjednici su turnira u Širokom Brijegu.

Budućnost je večeras u finalnom meču savladala ekipu Zadra 79:63 i sa dva trijumfa osvojila trofej.

Podgorički tim juče u polufinalu eliminisala ekipu Splita 86:84.

Podgorički tim pitanje pobjednika riješio je u drugoj četvrtini, nakon koje je imao prednost od do polovine meča stekao je dvocifrenu prednost 27 poena (49:22).

Budućnost su do pobjede vodili Kevin Ferel i Džuan MOrgan sa po 12, dok je Flečer Megi meč završio sa deset poena.

U ekipi Zadra najbolji je bio Amar Gegić sa 22 koša.

Turnir u Širokom Brijegu odigran je povodom 50 godina od osnivanja Širokog.

