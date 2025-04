Budućnost Bemaks i Trebjesa za trofej

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa i nikšićke Trebjese odigraće sjutra u Podgorici prvi meč finala plej-ofa Prev A EKO ženske crnogorske košarkaške lige.

Budućnost je u dva meča bila bolja od Primorja, dok je Trebjesa eliminisala Podgoricu.

Isti timovi bili su ove sezone rivali u finalu Kupa Crne Gore.

Finalna serija igra se na dvije pobjede, a prvi meč na programu je sjutra 18 sati u Bemaks areni.

Drugi meč finala zakazan je za srijedu u Nikšiću.

Budućnost je posljednjih 13 godina osvajala titulu prvaka, a posljednji poraz na domaćoj sceni doživjela je u finalnoj seriji u sezoni 2012/2013, kada je sa 2:1 u pobjedama savladala Primorje.

Trebjesa će prvi put da igrati finale plej-ofa.

