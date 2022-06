Abazović u društvu djece na utakmici Crne Gore i BiH

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović, u pratnji pedesetak djece, prisustvuje utakmici između fudbalske reprezentacije Crne Gore i Bosne i Hercegovine u okviru Lige nacija, u sklopu akcije koju njegov kabinet realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Fudbsalskim savezom.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on je na utakmicu došao u pratnji učenika Osnovne škole “Pavle Rovinski” iz Podgorice, kao i djecom svojih kolega zaposlenih u Generalnom sekretarijatu Vlade i Državnom protokolu.

“Kabinet predsjednika Vlade ovu akciju organizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Fudbalskim savezom Crne Gore, koji je obezbijedio majice sa nacionalnim obilježjima za oko pedesetak prisutne djece, koja će zajedno sa premijerom pružati podršku sa tribina našoj selekciji”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cilj te, prve u nizu akcija, da se kod djece razvija nacionalni ponos, zajedništvo, ljubav prema sportu i nacionalnom dresu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS