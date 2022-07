Abazović: Stasava generacija koja će Crnu Goru činiti košarkaškom velesilom

Podgorica, (MINA) – Stasava generacija koja će Crnu Goru činiti košarkaškom velesilom, kazao je premijer Dritan Abazović nakon što je mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

Crnogorski košarkaši savladali su večeras u Podgorici, u meču za treće mjesto, selekciju Izraela 86:77.

“Bronza za zlatne momke. Stasava generacija koja će Crnu Goru činiti košarkaškom velesilom. Nevjerovatan uspjeh za crnogorski sport”, napisao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

