ABA – Sjutra crnogorski derbi u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata i Budućnost Volija odigraće sjutra u Baru utakmicu drugog kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je na startu nove sezone pred svojim navijačima pobijedila Zadar 103:73, dok je Mornar poražen u Beogradu od Partizana 110:78.

Podgorički i batrski tim 17. put biće rivali u regionalnom takmičenju – Budućnost je uspješnija sa 13 pobjeda.

Mornar je sva tri trijumfa u međusobnim duelima ostvario pred svojim navijačima.

Posljednji trijumf ostvario je 18. aprila 2021. godine – 100:92.

Subotnji duel u dvorani Topolica počeće u 19 sati.

SC Derbi će u ponedjeljak ugostiti Zadar.

