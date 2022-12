ABA rezultati – Budućnost bolja u crnogorskom derbiju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici gradskog rivala, ekipu SC Derbija 88:76, u utakmici desetog kola Admiralbet ABA lige.

To je šesti trijumf Budućnost Volija, dok je SC Derbi upisao šesti u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja.

Budućnost je opravdala ulogu favorita, u petom minutu nakon serije od 10:0 povela je 16:4, u devetom bilo je 26:10, a razlika od 16 poena iznosila je i na kraju prve četvrtine (31:15).

Prednost je u 12. minutu iznosila 18 (35:17), a na polovini meča deset poena (45:35).

SC Derbi je u trećoj četvrtini zaprijetio i zaostatak sveo na tri (51:48) u 23, dok je u 28. minutu bilo četiri poena (58:54).

Budućnost je sa sedam vezanih poena ponovo stekla dvocifrenu prednost (65:54), koju je zadržala do kraja meča.

SC Derbi je u nastavku prijetio, ali nije uspio da ugrozi trijumf rivala.

Budućnost je do pobjede vodio Kameron Rejnolds sa 21, Marko Jagodić Kuridža je ubacio 17, a Igor Drobnjak 14 poena.

U ekipi SC Derbija najbolji je bio Danilo Tasić sa 20, Loren Džekson je ubacio 16, a Flečer Megi 13 poena.

Poraz je upisao i Mornar Barsko zlato, koji je u Beogradu izgubio od Crvene zvezde 93:77.

