Trijumf Budućnost Volija u Londonu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras London Lajonse 87:78, u utakmici četvrtog kola B grupe Eurokupa.

Podgorički tim upisao je treći uzastopni trijumf, nakon što je slavio protiv Slaska i Promiteasa.

Na startu takmičenja pred svojim navijačima izgubio je od Hamburga.

Budućnost je u Londonu, nakon minimalnog starnog vođstva domaćina od 1:0, napravila seriju od 8:0, u četvrtom minutu povela je 16:6, razlika je u sedmom iznosila 14 (23:9), koliko je bilo i na kraju prve četvrtine (29:15).

Prednost je i u drugoj četvrtini rasla do 20 poena (44:24), koliko je bilo u 15. minutu.

Na polovini meča Budućnost je vodila 51:37.

Domaćin je u nastavku meča smanjio zaostatak, u finišu meča uspio je da razliku svede na šest poena (82:76), ali ne i da ugrozi trijumf Budućnosti.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je

Trej Bel-Hejns sa 21, Alfa kaba je ubacio 16, a poen manje Aron Vajt.

U londonskoj ekipi najbolji po 15 poena ubacili su Aron Best i Sem Deker.

U narednom kolu, 23. novembra, Budućnost Voli će ugostiti Pariz.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS