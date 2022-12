Zeković: Poruke EU ogolile rezultat politike aktuelne vlasti

Podgorica, (MINA) – Poruke Evropske unije (EU) da će ozbiljno razmisliti o saradnji s Vladom uspostavljenom na upitnom zakonu i najava mogućnosti i formalnog zaustavljanja procesa pristupanja Uniji, potpuno su ogolile rezultat politike aktuelne vlasti u Crnoj Gori, smatraju u Socijaldemokratskoj partiji.

Potpredsjednik te stranke Bojan Zeković kazao je da su te poruke potpuno ogolile rezultat politike služenja predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

„Kada god vlast u Crnoj Gori služi Beogradu, kako devedesetih tako i danas, ulazimo u sukob sa međunarodnom zajednicom“, rekao je Zeković.

Kako je naveo, nemoguće je biti prozapadni u vanjskoj politici, a na unutrašnjem planu voditi duboko antievropsku politiku.

Zeković je podsjetio da unutar postojeće većine ne postoji nijedan poslanik koji je podržao ulazak Crne Gore u NATO, i za njih je to, kako je naveo, neželjeno društvo.

Prema njegovim riječima, sukob sa Zapadom je javno proklamovani cilj Demokratskog fronta (DF), pa time i većine koja ga slijedi i koja, protivno volji građana, pokušava EU zamijeniti Otvorenim Balkanom.

„Zbog služenja tuđim interesima i blokiranja EU integracija, Vladu i URU je napustila resorna potpredsjednica Jovana Marović“, kazao je Zeković.

On je podsjetio i da je, nakon ponovnog izglasavanja Zakona o predsjedniku suprotno Ustavu, stavu Venecijanske i Evropske komisije, odmah otkazan POSP.

„I sa svih relevantnih adresa dobili smo vrlo jasno i grubo upozorenje da takvo neustavno ponašanje vodi u sukob sa demokratskim i razvijenim svijetom“, dodao je Zeković.

Kako je naveo, sada postaje do kraja jasno da za DF sukob sa EU i destabilizacija Crne Gore nijesu posljedice na koje pristaju.

„Već njihov osnovni cilj, u čijem ostvarenju im pomažu Demokrate i URA“, zaključio je Zeković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS