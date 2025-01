Za rješenje krize da se vlast vrati poštovanju Ustava i pravnog sistema

Podgorica, (MINA) – Političku, institucionalnu i društvenu krizu u Crnoj Gori, produkovala je parlamentarna većina, pa je za njeno rješavanje neophodno da se aktuelna vlast, na svim nivoima, vrati poštovanju Ustava i pravnog sistema, zaključeno je na sastanku parlamentarne opozicije.

U saopštenju opozicije nakon sastanka koji je održan u utorak, navodi se da je u tom kontekstu, neophodno poništiti neustavnu odluku o penzionisanju jedne sutkinje, kojom je Parlament preuzeo nadležnosti Ustavnog suda.

“Nužno je vratiti se evropskoj agendi, što znači da je za sve odluke o pitanjima koja dijele crnogorsku javnost, poput najavljenih izmjena Zakona o crnogorskom državljanstvu i eventualne izmjene Ustava u dijelu identitetskih pitanja, neophodno postizanje konsenzusa”, navodi se u saopštenju

Demokratske partije socijalista, Evropskog saveza, Građanskog pokreta URA i Hrvatske građanske inicijative.

Prema njihovim riječima, poštovanje Ustava i pravnog sistema na svim nivoima osnovna je pretpostavka za ostvarenje principa vladavine prava.

Iz opozicije su objasnili da to uključuje nesmetano održavanje sjednice lokalnog parlamenta u Budvi i funkcionisanje sistema lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

Oni su upozorili da bi svako suprotno ponašanje vlasti izazvalo produbljivanje krize na svim nivoima.

Opozicija je pozvala vlast da se, kako su naveli, vrati djelovanju u okviru pravnog poretka, čime bi se riješila kriza i stvorile pretpostavke za normalizaciju društveno-političkih prilika.

“Svako istrajavanje na daljem nezakonitom i protivustavnom postupanju imalo bi za posljedicu dodatno produbljivanje krize i gubitak dragocjenog vremena na polju evropskih integracija”, poručili se u saopštenju opozicije.

Zaključuje se da bi parlamentarna većina odbijanjem ovakvog pristupa na sebe preuzela odgovornost za sve eventualne političke posljedice.

