Za popisne komisije 3,2 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada će popisnim komisijama za finansiranje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u ovoj godini opredijeliti 3,2 miliona EUR.

Kako je saopšteno nakon sjednice, Vlada je donijela odluku o visini i rasporedu sredstava popisnim komisijama za finansiranje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u ovoj godini.

“U skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, Odlukom se raspoređuje dio sredstava obezbijeđenih u budžetu koji se prenosi popisnim komisijama. Za tu namjenu predviđeno je ukupno 3.207.279 EUR”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana 2021-2023 za sprovođenje programa za borbu protiv HIV/AIDS za period od 2021. do 2023, za 2022. godinu i donijela akcioni plan za sprovođenje programa za borbu protiv HIV/AIDS za ovu godinu.

“U Izvještaju se navodi da je realizovano 30 od ukupno 64 planiranih aktivnosti, djelimično realizovano 13, dok je 21 aktivnost nerealizovana zbog nepostojanja finasijskih sredstava, jer su aktivnosti planirane da se realizuju kroz projekte/donacije, koji se nijesu ostvarile”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je akcioni plan za ovu godinu obuhvatio aktivnosti koje su nerealizovane i djelimično realizovane u prethodnom akcionom planu, za čiju implementaciju je potrebno 362.278 EUR.

Iz Vlade su rekli da je sredstva potrebno obezbijediti iz donacija Global Fonda, UNODC-a i drugih donatora.

Na sjednici je data saglasnost na Statut Javne ustanove (JU) Muzej savremene umjetnosti Crne Gore.

“Donošenjem ovog akta vrši se normativno usklađivanje sa Zakonom o kulturi i Odlukom o organizovanju JU Muzej Savremene umjetnosti Crne Gore, kako bi ustanova stekla status pravnog lica, čime će se ispuniti uslovi za obavljanje djelatnosti za koje je i osnovana”, rekli su iz Vlade.

Na sjednici je usvojena strategija upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore (VCG) 2023-2027. godine sa akcionim planom za 2023-2025. godinu.

Iz Vlade su kazali da je strateški cilj tog dokumenta unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa savremenim međunarodnim standardima za privlačenje, profesionalni razvoj i zadržavanje kvalitetnih kadrova u Ministarstvu odbrane i VCG.

Akcionim planom za sprovođenje strategije za period 2023-2025. godine predviđene su 33 aktivnosti.

Kako se dodaje, za realizaciju tih aktivnosti potrebno je 5.342.630 EUR, od čega u ovoj godini 1.859.310 EUR, 1.743.410 EUR u 2024. i 1.739.910 EUR u 2025. godini.

“Od ovog iznosa po milion EUR godišnje predviđeno je za rješavanje stambenih pitanja za zaposlene, koje će se finansirati iz sopstvenih prihoda”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je ostatak sredstva namijenjen za višegodišnji prijem lica u službu u Vojsci u svojstvu vojnika po ugovoru i za sprovođenje obuka i promotivnih aktivnosti.

Vlada je donijela je odluku o otvaranju Konzulata Crne Gore u Gdanjsku, u Poljskoj.

„U diskusiji je istaknuto da Crna Gora i Poljska baštine tradicionalno prijateljske odnose, te je otvaranje Konzulata u Gdanjsku sa počasnim konzulom na čelu dodatan podsticaj snažnijem, naročito ekonomskom i kulturnom, povezivanju dviju država“, kaže se u saopštenju.

Za počasnog konzula postavljen je Maciej Cervinski.

Na sjednici je donijeta odluka o obrazovanju komisije za praćenje realizacije srednjoročnog programa rada Vlade 2022-2024. i godišnjih programa rada Vlade.

U diskusiji je, kako se navodi, istaknuto da će se obrazovanjem komisije unaprijediti proces praćenja sprovođenja srednjoročnog i godišnjih programa rada Vlade, priprema kvartalnih i godišnjih izvještaja o realizaciji programa rada Vlade, praćenje realizacije zaključaka Vlade, kao i koordinacija pripreme godišnjeg programa rada Vlade.

Vlada je utvrdila i Predlog Zakona o izmjeni Zakona o vanjskim poslovima.

Kako se dodaje, izmjene Zakona odnose se na usklađivanje koeficijenata složenosti poslova za pojedina zvanja u Ministarstvu vanjskih poslova sa izmijenjenim koeficijentima složenosti poslova za državne službenike i namještenike.

Na sjednici je donijeta odluka o dopuni odluke o kriterijumima za utvrđivanje naučnog, privrednog, ekonomskog, kulturnog i sportskog interesa Crne Gore za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.

„Dopuna je bila neophodna da bi se završili ranije započeti postupci, jer licence ovlašćenih agenata koje su izdate na osnovu Odluke čija primjena je prestala 31. decembra prošle godine ističu u junu tekuće godine“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je na sjednici data saglasnost Upravi za saobraćaj za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta, tj. rekonstrukciju magistralnog puta M2, dionica Tivat-Budva (Jaz) i izgradnju novog regionalnog vodovoda.

Kako se navodi, planirana rekonstrukcija podrazumijeva izgradnju saobraćajnice bulevarskog tipa sa dvije kolovozne trake (sa po dvije saobraćajne trake) međusobno razdvojene razdjelnim ostrvom.

Predviđena je izgradnja i pješačkih staza, bočnih zelenih pojaseva, vodovoda, atmosferske kanalizacije, javne rasvjete.

Kako se dodaje, ugovor o izvođenju radova potpisan je 29. marta sa „Joint Venture of Shandong Foreign Economics & Technical Cooperation Co. Ltd. and Shandong Luqiao Group Co. Ltd“, a vrijednost projekta je 53.915.261 EUR bez PDV-a.

