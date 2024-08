Vujović: Ulcinjski sajam knjiga promoviše kulturno nasljeđe

Podgorica, (MINA) – Ulcinjski sajam knjiga promoviše kulturno nasljeđe i jača veze između kulturnih stvaralaca u regionu, kazala je ministarka kulture i medija Tamara Vujović prilikom otvaranja te kulturne manifestacije.

“Ministarstvo kulture i medija s ponosom podržava ovu manifestaciju, prepoznajući njen značaj za očuvanje i promociju kulturnog nasljeđa, kao i za jačanje veza između kulturnih stvaralaca u regionu”, rekla je Vujović.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva, kazala da taj sajam nije samo prilika za predstavljanje najnovijih izdanja i književnih trendova.

„Već i značajan prostor za dijalog, razmjenu ideja i jačanje kulturnih veza među narodima sa sličnim istorijskim iskustvima i zajedničkim kulturnim nasljeđem”, istakla je Vujović.

Prema njenim riječima, u Ulcinju su tradicija i običaji duboko ukorijenjeni u svakodnevnom životu, i on, ne da samo čuva svoju bogatu istoriju, već i oblikuje novu kulturnu stvarnost.

Vujović je kazala da Ulcinj, kao jedna od najintrigantnijih destinacija jugoistoka Evrope, nosi bogato nasljeđe koje svjedoči o raznolikim kulturama koje su kroz vjekove oblikovale njegov identitet.

„Ovaj grad je bio poprište susreta velikih carstava, uticajnih kultura, naroda različitih jezika i religija, što je značajno obogatilo njegovu istoriju”, rekla je Vujović.

Ona se, kako je saopšteno iz Ministarstva, osvrnula i na vijest o smrti velikog albanskog pisca Ismaila Kadarea, navodeći da je književni svijet ostao bez jednog od svojih najupečatljivijih glasova.

Kadare je, kako je kazala Vujović, tokom svog života ispisivao ne samo vlastitu istoriju, već i istoriju svoje književnosti, kroz koju se mogu razumjeti njegove priče i duboko ukorijenjene teme koje je istraživao.

„Kadare je kroz svoje stvaralaštvo tkao složene narative koji su reflektovali istorijska društvena previranja njegove domovine, Albanije, ali i univerzalne ljudske dileme”, istakla je Vujović.

Iz Ministarstva je saopšteno da će sajam trajati do 19. avgusta i da svake večeri nudi bogat književni program.

„A na štandovima se mogu naći razne knjige, beletristika, prevedena naučna – strucna literatura, knjige pouka o vjeri, dječje izdavaštvo, enciklopedije i drugo“, dodaje se u saopštenju.

