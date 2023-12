Vlada utvrdila nacrt urbanističkog projekta za Saborni hram u Budvi

Podgorica, (MINA) – Vlada je utvrdila nacrt urbanističkog projekta (UP) za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi.

Iz Vlade su, nakon današnje sjednice, rekli da je predviđeno održavanje javne rasprave, od 15 radnih dana.

Kako je u diskusiji naglašeno, planski osnov za izradu UP kompleks pravoslavnog Sabornog hrama dat je u detaljnom UP „Podkošljun“.

Tim UP, kako se dodaje, definisana je obavezna izrada UP za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama, koji je planiran u bloku 18, kao i za proširenje groblja, koje je planirano u bloku 29.

Navodi se da ambijentalna i funkcionalna povezanost i urbanistička dispozicija, upućuju na neophodnost planskog sagledavanja blokova 18 i 29 kao jedinstvene cjeline od oko 3,3 hektara.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da organizuje javnu raspravu i da nakon toga, pripremi i Vladi dostavi predlog UP, sa izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi”, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o graničnoj kontroli.

Pojašanjava se da će se donošenjem tog Zakona stanovnicima koji žive u pograničnom području omogućiti prelazak državne granice van službeno otvorenih graničnih prelaza i stvoriti pravni osnov za određivanje naknade troškova od 30 EUR za obradu zahtjeva i izdavanja pogranične propusnice ili dozvole za pogranični saobraćaj.

“Po principu reprociteta i saglasno potpisanim bilateralnim sporazumima o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Kosovom”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je cilj dopuna Zakona da se, u duhu dobrosusjedskih odnosa, stanovništvu koje je nastanjeno u pograničnim područjima Crne Gore i susjednih država olakša kretanje između pograničnih područja i prelaženje zajedničke državne granice, u namjeri da razvijaju i unapređuju privrednu, obrazovnu, zdravstvenu, socijalnu, kulturnu, sportsku i druge vidove saradnje.

Vlada je donijela Odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije (EU) s obzirom na stanje u regiji Pridnjestrovlje u Moldaviji.

“U cilju kontinuiranog usklađivanja sa jedinstvenom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, Odlukom se ograničava ulazak na teritoriju Crne Gore ili prelazak preko njene teritorije fizičkim licima odgovornim za osmišljavanje i sprovođenje kampanje zastrašivanja i zatvaranja moldavskih škola u regiji Pridnjestrovlje u Moldaviji koje koriste latinicu”, kaže se u saopštenju.

Vlada je na sjednici usvojila informaciju o aneksu dva ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe smještaja Odjeljenja za informatičku bezbjednost i odgovor na računarske incidente, Direkcije za zaštitu tajnih podataka, i prihvatila tekst Aneks dva ugovora.

Na sjednici je usvojena i informacija o pristupanju Crne Gore grupi donatora u Međunarodnom udruženju za razvoj (International Development Association – IDA).

IDA je dio Svjetske banke koji pomaže najsiromašnijim zemljama svijeta.

“Kao donator IDA-e, Crna Gora će dobiti određeni broj glasačkih prava, koji će biti dodijeljeni proporcionalno iznosu njenog očekivanog doprinosa, kao potencijalnog donatora, od milion EUR”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da nakon dostavljanja instrumenta o obavezivanju, Crna Gora stiče status donatora u IDA, čime će biti u poziciji da doprinese oblikovanju politike IDA za buduća dopunjavanja IDA sredstava, u skladu sa razvojnim prioritetima Crne Gore (npr. životna sredina, obnovljiva energija i održiva poljoprivreda).

“Ocijenivši da je inicijativa u u skladu sa nacionalnim interesima države, Vlada je dala saglasnost da se IDA-i odobri donacija u iznosu od million EUR, koja će biti uplaćena putem tri jednake godišnje rate do 30. juna 2025. godine”, kaže se u saopštenju.

Vlada je na sjednici usvojila informaciju o inicijativi Eko fonda o uvođenju električnih i hibridnih automobila za potrebe javnog sektora.

Navodi se da se u informaciji kaže da je sektor saobraćaja drugi najveći izvor emisija ugljen-dioksida u Crnoj Gori sa ukupnim udjelom od oko 30 odsto, a čemu najviše doprinosi drumski saobraćaj.

Iz Vlade su reklida je Eko-fond izrazio spremnost za obezbjeđenje subvencija za nabavku električnih i hibridnih vozila za javni sektor u iznosu 7,5 hiljada EUR za električna vozila, odnosno četiri hiljade EUR za hibridna vozila.

“Vlada je zadužila sva ministarstva, organe uprave i preporučila jedinicama lokalne samouprave da prilikom nabavke automobila i zamjene starih vozila za nova, počev od 1. januara naredne godine u okviru postupaka javnih nabavki predvide električna i hibridna vozila, osim u slučaju nabavke vozila za posebne namjene u skladu sa posebnim propisima”, kaže se u saopštenju.

Usvojen je i izvještaj o realizaciji državnog plana upravljanja otpadom u prošloj godini.

Izvještaj je, kako je saopšteno u diskusiji, izrađen na osnovu dostavljenih informacija od jedinica lokalne samouprave, nadležnih institucija u oblasti upravljanja otpadom, pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju poslove upravljanja otpadom.

Na osnovu dostavljenih podataka, kako je navedeno u materijalu, komunalna preduzeća u Crnoj Gori u prošloj godini su sakupila 292.077 tone komunalnog otpada sa kabastim i tzv. „zelenim“ otpadom.

“Ukupna količina odvojeno sakupljenog reciklabilnog otpad, papira, kartona, plastike i metala iz komunalnog otpada je 4.479 tona, kabastog otpada 17.352 i tzv. „zelenog” 16.512 tona”, kaže se saopštenju.

U izvještaju je konstatovano da je potrebno kontinuirano raditi na edukaciji koja se odnosi na ekološke i ekonomske prednosti pravilnog upravljanja otpadom.

“Tim povodom zaduženi su nadležni organi i institucije da uspostave informacioni sistem i jedinstvenu bazu podataka u oblasti upravljanja otpadom, da pruže podršku jedinicama lokalne samouprave za realizaciju infrastrukturnih projekata u oblasti upravljanja otpadom, posebno u sjevernom region, kao i da nastave saradnju sa nevladinim organizacijama, u cilju jačanja ekološke svijesti”, kaže se u saopštenju.

