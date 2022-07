Vlada odlučna da ispuni preostale obaveze u pregovaračkom procesu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada odlučna je da, kroz inkluzivan dijalog i saradnju sa ostalim granama vlasti, učini sve što je potrebno kako bi se ispunile preostale obaveze iz oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

To je poručila ministarka evropskih poslova Jovana Marović u razgovoru sa ambasadorom Hrvatske, Veselkom Grubišićem, dodajući da se Crna Gora u velikoj mjeri oslanja na hrvatsko iskustvo u pregovaračkom procesu.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, ona je upoznala Grubišića sa reorganizacijom pregovaračke strukture, dodajući da se njena finalizacija očekuje do kraja jula.

“Grubišić je poručio da je imenovanjem vrhovnog državnog tužioca i procedurom imenovanja uglednih pravnika za članove Sudskog savjeta, stvorena dobra atmosfera za sprovođenje reformi iz oblasti pravosuđa i da je važno nastaviti sa pomacima na ovom polju”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je na sastanku poručeno kako Hrvatska ostaje značajan partner Crnoj Gori u procesu evropskih integracija.

Sagovornici su se saglasili da je u narednom periodu najvažnije ostvariti mjerljive rezultate iz oblasti vladavine prava koji će omogućiti da Crna Gora ubrzano napreduje prema članstvu u Evropskoj uniji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS