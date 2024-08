Uspostavljen Registar počinilaca krivičnih djela protiv polne slobode

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde uspostavilo je Registar počinilaca krivičnih djela protiv polne slobode učinjene na štetu maloljetnika, u kome je, kako je saopšteno, trenutno evidentirano 98 osoba.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je uvođenje evidencije propisano izmjenama Krivičnog zakonika koje su stupile na snagu 8. januara 2022. godine.

“Na osnovu dostavljenih pravosnažnih presuda od sudova u Registru počinilaca krivičnih djela protiv polne slobode na štetu maloljetnika u ovom trenutku evidentirano je 98 osoba”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da Registar sadrži ime i prezime osuđene osobe, jedinstveni matični broj, adresu prebivališta i boravišta, podatke o zaposlenju, o osobenim znacima, o krivičnom djelu i krivičnoj sankciji koja mu je izrečena i podatke o pravnim posljedicama osude.

“Za vođenje posebne evidencije nadležno je Ministarstvo pravde. Podaci iz posebne evidencije vode se trajno i ne mogu se brisati”, ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva su pojasnili da se podaci iz posebne evidencije mogu dati sudu, državnom tužilaštvu i policiji u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv osobe o kojoj se vodi posebna evidencija, odnosno nadležnoj organizacionoj jedinici policije, kada je to potrebno za vršenje poslova iz njene nadležnosti.

“Osim toga, podaci se, na obrazložen zahtjev, mogu dati i državnom organu, privrednom društvu, drugoj organizaciji ili preduzetniku, ako još traju pravne posljedice osude”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, podaci iz posebne evidencije mogu se dati i inostranim državnim organima, u skladu sa međunarodnim sporazumom.

Iz Ministarstva pravde su naglasili da su državni i drugi organi, kao i pravna lica ili preduzetnici koji rade sa djecom dužni su da zatraže podatak da li je lice koje treba da zasnuje radni odnos kod njih, odnosno obavlja poslove sa djecom, upisano u posebnu evidenciju.

Iz tog resora su kazali da ovaj projekat predstavlja samo jedan od koraka ka sveobuhvatnoj digitalizaciji i unapređenju efikasnosti pravosudnog sistema.

“Ministarstvo će nastaviti rad na poboljšanju sistema, a podaci kojima raspolaže biće dostupni ovlašćenim subjektima”, zaključuje se u saopštenju.

