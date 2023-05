Ublažene epidemiološke mjere

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja predložilo je Vladi da ukine Odluku o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije koronavirusa.

Iz Ministarstva su rekli da su taj predlog donijeli u skladu sa odlukom Komiteta za vanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije od 4. maja da se ukine globalna vanredna situacija zbog COVID-19 kao i zbog povoljne epidemiološke situacije u Crnoj Gori.

Kako su naveli, s obzirom da je potencijalna opasnost od prisustva koronavirusa i dalje prisutna, određene mjere koje donosi Ministarstvo u formi Naredbe, a na predlog Instituta za javno zdravlje i dalje ostaju na snazi.

“Na snazi ostaje obaveza nošenja zaštitne maske u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne i dječje zaštite”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva zdravlja su rekli da na snazi ostaje obaveza zaraženih koronavirusom da nose zaštitnu masku (N95 ili FFP2) sedam dana od dana dobijanja pozitivnog rezultata testa, uz poštovanje opštih protivepidemijskih mjera (izbjegavanje okupljanja, odlazak u kolektive i slično).

Prema njihovim riječima, pacijenti koji su upućeni na bolničko liječenje moraju posjedovati negativni rezultat brzog antigenskog testa nakoronavirus koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 48 časova.

Na snazi, kako se navodi, ostaje i obaveza zdravstvenih ustanova da dozvole posjete osobama koje se nalaze na bolničkom liječenju jednom članu porodice ili osobi za koje pacijent iskaže želju da ga posjeti dva puta nedjeljno u trajanju od po 30 minuta, uz obavezno nošenje zaštitne maske i dezinfekciju ruku.

“A za posjete poluintenzivnim jedinicama i onkološkim i hematološkim odjeljenjima i uz obavezno posjedovanje negativnog rezultata brzog antigenskog testa koji nije stariji od 48 sati”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, na snazi će ostati i obaveza rukovodioca organizacione jedinice da članu porodice odobri da bude pored teško oboljelog pacijenta, povremeno ili stalno za određeno vrijeme, uz obavezno posjedovanje negativnog rezultata brzog antigenskog testa, nošenje zaštitne maske i dezinfekciju ruku, o čemu izdaje propusnicu.

