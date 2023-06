U utorak komemorativna sjednica povodom smrti Lukovca

Podgorica, (MINA) – Komemorativna sjednica povodom smrti crnogorskog ambasadora i nekadašnjeg šefa diplomatije Branka Lukovca biće održana u utorak u staroj zgradi Vlade, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Iz MVP su uputili najiskrenije saučešće porodici i prijateljima povodom smrti Lukovca.

Kako se navodi, Lukovac će ostati zapamćen kao jedan od utemeljivača crnogorske diplomatije novog doba.

„Kao šef diplomatije Crne Gore i zamjenik MVP SFRJ, jugoslovenski i crnogorski ambasador, Lukovac je svojim visokim intelektom i istančanim osjećajem za svijet u kojem je živio, obogatio crnogorsko diplomatsko nasljeđe“, kaže se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da je veliki i dragocjen doprinos Lukovca obnovi nezavisnosti Crne Gore i punopravnom članstvu u Ujedinjenim nacijama.

Kako se dodaje, Lukovac je u svijetu diplomatije bio prepoznat kao skroman, nenametljiv, širokog obrazovanja i veliki profesionalac, dostojanstveno predstavljajući svoju zemlju onako kako to čine rijetki i odabrani.

„Na tome smo mu kao kolektiv i kao kolege neizmjerno zahvalni. Vjerujemo da će njegova čvrsta posvećenost interesima Crne Gore, predstavljati primjer za sve koji su diplomatiju odabrali kao svoj životni poziv“, kazali su iz MVP.

Oni su rekli da će generacije crnogorskih diplomata čuvati druga, prijatelja i gospodina Lukovca u svojim srcima, u pamćenju i u najljepšim uspomenama, sa zahvalnošću i poštovanjem.

