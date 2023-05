Podgorica, (MINA) – U Ukrajini je neophodno što prije postići mir, kako bi ta zemlja nastavila svoj put kao demokratska i prosperitetna država, poručeno je sa sastanka predsjednice Skupštine Danijele Đurović sa ukrajinskim ambasadorom u Crnoj Gori Olegom Gerasimenkom.

Đurović je, kako je saopšteno iz Skupštine, naglasila da Crna Gora i Ukrajina u kontinuitetu njeguju odlične prijateljske odnose.

Ona je navela da je to rezultiralo snaženjem saradnje u mnogim oblastima, kao što su turizam, privreda, kultura i obrazovanje.

Đurović je ponovila da je Crna Gora na svim nivoima, kako bilateralno, tako i kroz multilateralne formate, osudila sva djelovanja Rusije koja podrivaju suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i podržala pravo ukrajinskog naroda da slobodno bira put razvoja zemlje.

“U tom kontekstu, Đurović je pozdravila i odluku Evropske unije (EU) o dodjeljivanju statusa kandidata za članstvo Ukrajini.”, navodi se u saopštenju.

Đurović je istakla da vrata Crne Gore ostaju otvorena za prijateljski ukrajinski narod.

Ona je podsjetila da je Crna Gora, kao prva zemlja van EU, donijela odluku kojom se omogućava privremena zaštita licima iz Ukrajine, u trajanju od godinu, kao i olakšan ulaz u zemlju iz humanitarnih razloga.

„Sagovornici su se saglasili da je u Ukrajini neophodno što prije postići mir, kako bi nastavila svoj put kao demokratska i prosperitetna država“, navodi se u saopštenju.

Gerasimenko je zahvalio Đurović na podršci koju je bezrezervno pružala Ukrajini od samog početka ratnih dešavanja.

On je, kako je saopšteno, pozdravio usvajanje Rezolucije kojom je Skupština Crne Gore osudila rusku vojnu invaziju na njegovu zemlju.

„Upoznavši Đurović sa naporima koje Ukrajina preduzima kako bi postala članica NATO-a i EU, Gerasimenko je istakao da očekuje da će se nedvosmislena podrška Crne Gore nastaviti kako bi njegova zemlja što prije postala ravnopravna članica tih organizacija“, navodi se u saopštenju.

