U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 08. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Vranići – ulica Đura Čagorovića, Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića, Stefana Mitrova Ljubiše, Dio Pipera – Gola Strana

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zagreda, Lužnica, Do Pješivački, Baloče, Kopilje

-u terminu od 9:00 do 9:30 sati: dio Podanja, Pekara Anđela, Spuž, Željeznička stanica Spuž, Mlin Jastreb i Pržine

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 17:00 sati: područje Lastve Čevske

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Javljen, Macavare

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Škaljari, dio potrošača

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Škaljari- područje oko Štamparije

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Sutorinsko polje

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Kruče uvala

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio potrošača u Barskom polju kod željezničke stanice

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Tomba

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bjelojevići, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Asfaltna baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Durutovac, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vozarine, Velje Duboko

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bare Kraljske

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ostrelj, Slijepač most, Medanovići, Potoci, Sela, Slijepač most – Bojišta, Zgrada ‘Brena’, zgrada ‘Obala’, ulica Muha Dizdarevića, Omladinska ulica

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: Ravna rijeka, Majstorovina

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Plunce

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Đuliće

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte, dio sela Goražde, dio sela Bubanje, dio sela Zaostro

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati; dio sela Vrbica

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Malo Selo

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: deo sela Donja Rudnica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

