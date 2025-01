U Beogradu počela blokada Autokomande

Beograd, (MINA) – Blokada beogradske Autokomande, koja će trajati 24 sata, počela je danas u deset sati, objavili su studenti Pravnog fakulteta i pozvali građane da im se pridruže.

Studenti su apelovali na sve da se pridržavaju dogovorenih pravila i poštuju instrukcije redara, kako bi doprinijeli očuvanju bezbjednosti prisutnih, prenosi N1.

Oni su kazali da je organizacija blokade zamišljena kao miran protest koji jasno šalje poruku, “ali ne smije dovesti do incidentata ili nepotrebnih rizika”.

Studenti su u dvije grupe, sa Studentskog trga i iz Bulevara kralja Aleksandra, došli na Autokomandu.

Prethodno su se sastali na Slaviji.

Njima su u susret iz Zemuna krenuli studenti Poljoprivrednog fakulteta u pratnji traktora.

Studenti su zamolili građane da se ne izlazi na auto-put, kao ni na tramvajske šine.

Jedna granica blokade biće kod Veterinarskog fakulteta, a druga na kružnom toku ka Ustaničkoj.

Najavljeno je da će u 11 sati i 52 minuta organizovati 15 minuta tišine za nastradale u padu nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu.

Prvi performans biće kuvanje sa studentima, potom u 16 sati blokadni basket, a u 18 sati se očekuje dolazak radnika koji će se obratiti okupljenima.

U 20 sati će biti organizovano čitanje studentskih zahtjeva, među kojima su i utvrđivanje odgovornosti za tu nesreću, kao i procesurianje svih koji su napadali studente tokom ranijih okupljanja.

Ministar unutršanjih poslova Srbije Ivica Dačič u nedelju uveče je najavio da će policija preusmjeravati saobraćaj na Autokomandi.

