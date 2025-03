SSP: Vučić priprema hapšenje opozicionih lidera

Beograd, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priprema hapšenje opozicionih lidera Marinike Tepić, Dragana Đilasa, Zdravka Ponoša i Miloša Jovanovića, ali i ostalih, pod lažnim optužbama za terorizam i rušenje ustavnog poretka, saopšteno je iz Stranke slobode i pravde (SSP).

“Kako bi omogućio ovaj politički progon, režim će na telefonskoj sjednici Administrativnog odbora Narodne Skupštine, donijeti odluku o ukidanju imuniteta opozicionim poslanicima, čime će omogućiti nesmetano hapšenje“, navodi se u saopštenju SSP.

Oni su naveli da su svi članovi Administrativnog odbora iz Srpske napredne stranke obaviješteni o tome.

Iz SSP su, kako prenosi N1, kazali da je to „još jedan očajnički potez diktatora kojim pokušava da zastraši građane i opravda nasilje koje priprema“.

„Vučić u potpunosti kopira metode diktatora iz Bjelorusije, hapseći političke protivnike i iznoseći prijetnje da će svi robijati do 15 godina. Neka bude jasno – čekamo ga. Znamo da je u panici, znamo da broji posljednje dane svoje vlasti“, kaže se u saopštenju SSP.

Oni su dodali da je Vučić zbog toga i upregao sve svoje kriminalce, batinaše, dilere i huligane, sa namjerom da izazivaju incidente i da za sve optuži studente i opoziciju.

„Hapšenja, prijetnje, zastrašivanja – ništa mu više neće pomoći, jer mu je narod jasno rekao da je dosta njegove tiranije i bezakonja. Gotovo je Vučiću. Da hapsiš možeš, ali da pobijediš narod ne možeš“, kaže se u saopštenju.

