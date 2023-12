Spajić: Održivi razvoj jedan od prioriteta Vlade

Podgorica, (MINA) – Održivi razvoj jedan je od prioriteta u radu Vlade i kao takav prepoznat je u posebnom resoru, kazao je premijer Milojko Spajić.

On se danas sastao sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterinom Paniklovom, sa kojom je razgovarao o nastavku jačanja saradnje prema zajedničkom cilju – ispunjenju Agende 2030, dostizanju ciljeva održivog razvoja i ubrzanju završetka procesa evropske integracije.

Spajić je, kako je saopšteno iz kabineta premijera, upoznao Paniklovu sa aktivnostima Vlade u kontekstu Agende 2030 i kazao da je za sprovođenje razvojnih politika važno da se dobiju kvalitetni podaci popisa stanovništva, domaćinstva i stanova koji je u toku.

To će, kako je istakao, pomoći dalji razvoj zemlje i doprinijeti unapređenju kvaliteta života svih građanki i građana.

„Drago nam je da smo nakon mjesec dana pregovora došli do rješenja u kome su svi zadovoljni. Sam proces otvara prostor da u ambijentu saradnje i međusobnog uvažavanja možemo donositi i druge važne odluke za našu zemlju“, kazao je Spajić.

Paniklova je, kako se navodi, podsjetila da je UNDP, od osnivanja kancelarije u Crnoj Gori 2006. godine, realizovao projekte u vrijednosti preko 110 miliona USD.

„Skoro dvije decenije dugo partnerstvo između Vlade i UNDP-a rezultiralo je konkretnim i opipljivim reformskim rezultatima”, poručila je Paniklova.

Ona je istakla da je nastavak snažnog partnerstva definisan programskim okvirom saradnje između UNDP-a i Crne Gore za period 2023-2027, koji je u potpunosti usklađen sa Agendom 2030 i prioritetima iz procesa pristupanja EU i koji predviđa realizaciju projekata u vrijednosti od oko 40 miliona USD.

