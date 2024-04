Skupština Savjeta Evrope podržala članstvo Kosova

Strazbur, (MINA) – Većina poslanika Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (SE) podržala je danas na plenarnoj sjednici u Strazburu članstvo Kosova u SE.

Izvještaj je sastavila grčka poslanica Dora Bakojanis, a njegov nacrt je u martu odobrio Komitet za politiku i demokratiju SE, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Obraćajući se Skupštini, Bakojanis je naglasila da je Kosovo, “bez obzira na neke nedostatke”, funkcionalna demokratija i ispunjava uslove za prijem.

Ona je rekla da su pravnici, takođe, potvrdili stav da Kosovo ispunjava osnovne uslove za članstvo u SE.

Osvrćući se na formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, Bakojanis je ocijenila da se radi o pitanju koje je u “unutrašnjoj nadeležnosti Kosova i nema veze sa prijemom u SE”.

Zbog toga je rekla da Savjet ministara treba da pozove Kosovo da postane članica SE.

Bakojanis je navela i da njen izvještaj ne obuhvata pitanje priznavanja ili nepriznavanja Kosova i da nije dužna da se bavi pitanjem državljanstva.

Poručila je, ukoliko bi to bio slučaj, ona ne bi pristala da sačini izvještaj i prilagodila bi se stavu svoje zemlje, Grčke, koja ne priznaje koosvsku nezavisnost.

Kako Bakojanis, tako i ostali govornici, uključujući pravne eksperte, pozdravili su odluku vlade Kosova da primijeni odluku Ustavnog suda o zemljištu manastira Dečani.

Navedeno je i da će pitanje eksproprijacije biti pažljivo praćeno u postpristupnom procesu.

