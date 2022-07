Radev: Crna Gora najspremnija za proces proširenja EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je najspremnija za proces proširenja Evropske unije (EU), ocijenio je predsjednik Bugarske Rumen Radev u razgovoru sa premijerom Dritanom Abazovićem.

Iz Vlade su kazali da je Abazović danas razgovarao sa Radevim, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

“Crna Gora i Bugarska primjer su dobre saradnje. Naša država će biti uspješna evropska priča”, kazao je Abazović.

Abazović je rekao da dvije države imaju prijateljske i sadržajne odnose i posjeta Radevog je potvrda snažnog partnerstva između dvije zemlje i potvrda opredjeljenja da saradnja i odnosi budu još bolji.

Radev je kazao da je svaka zemlja važna, bez obzira na njenu veličinu.

“Crna Gora je najspremnija za proces proširenja EU”, ocijenio je on.

Abazović je zahvalio Bugarskoj na dosadašnjoj političko – ekpertskoj pomoći Crnoj Gori na planu njene integracije u EU i izrazio očekivanje da ta pomoć neće izostati ni u narednom periodu.

Abazović je naveo da je Crna Gora dosljedan i pouzdan partner i EU i NATO alijanse i do kraja posvećena svim obavezama koje proističu iz članstva i partnerstva u tim organizacijama.

Prema riječima Abazovića, sve veća zastupljenost Zapadnog Balkana na agendi NATO, kao strateški važnog regiona za alijansu, od presudne važnosti za j region.

“Isto tako zajedničko, koordinisano angažovanje NATO-a i EU na Zapadnom Balkanu ključno je za održavanje ovog regiona na evropskom i evroatlantskom kursu, kao i za njegovu dugoročnu stabilnost“, kazao je Abazović.

On je, kako se navodi, istakao da Crna Gora ostaje snažno posvećenja dobrosusjedskoj saradnji u regionu, a najbolja potvrda tog opredjeljenja je da država participira u više od 30 regionalnih inicijativa.

Abazović je rekao da Crna Gora iskazuje interes za jačanje ekonomske saradnje sa Bugarskom, naročito kada je riječ o investicijama, koje su trenutno na relativno niskom nivou.

