Predstavnici crnogorske policije u studijskoj posjeti Malti

Podgorica, (MINA) – Delegacija Uprave policije boravi u studijskoj posjeti Malti radi razmjene iskustava u vezi sa uvođenjem takozvanih “body kamera” koje se koriste za snimanje službenih policijskih radnji.

Iz Uprave policije kazali su da je policija Malte uspješno implementirala ovaj sistem koji je znatno doprinio smanjenju broja napada na policjske službenike i njihovog omalovažavanja, kao i smanjenju slučajeva prekoračenja policijskih ovlašćenja.

Navodi se da policija stvara preduslove za implementaciju tog projekta, u skladu sa zakonima o unutrašnjim poslovima, o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

„A u cilju, primarno zaštite ustavnih prava i sloboda građana prilikom primjene policijskih ovlašćenja, ali i zaštite policijskih službenika od neutemeljenih prijava povrede službene dužnosti i zloupotrebe ili nesrazmjerne primjene ovlašćenja“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici Policije Malte iskazali punu podršku ovoj inicijativi, izražavajući spremnost za pružanje stručne i druge pomoći i podrške.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS