Predsjednički izbori test za partije vlasti

Podgorica, (MINA) – Predsjednički izbori test su na osnovu kojeg će partije vlasti odlučiti da li će da raspišu vanredne izbore i skrate mandat Skupštini, ocijenila je Direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković.

Ona je, u emisiji Dobro jutro Crna Gora na Javnom servisu, rekla da je nije iznenadila predsjednička kandidatura lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića.

Ćalović Marković je ukazala da Mandić nije bio nosilac lista Nove i DF-a na izborima u posljednjih deset godina, jer su uvijek nalazili druge ljude za nosioce poput Miodraga Lekića ili Zdravka Krivokapića.

“To mi govori da je on sigurno obezbijedio značajna finansijska sredstva za svoju kandidaturu i da će kampanja biti interesantna i da će dominantno biti obilježena nacionalnim pitanjima”, rekla je Ćalović Marković.

Ona smatra da postoje šanse da Mandić uđe u drugi krug, ali da su šanse da postane predsjednik Crne Gore izuzetno male.

Prema riječima Ćalović Marković, malo je vjerovatno da bi birači drugih partija vlasti u eventualnom drugom krugu podržali Mandića.

Ona je ocijenila da su predsjednički izbori vrsta testa za vanredne parlamentarne izbore na osnovu kojih će oni da odluče da li će da raspišu vanredne izbore i skrate manda Skupštini.

“Mislim da je to razlog zbog kojeg se Mandić kandidovao, ne da bi pobijedio, već da bi jačao DF i nanio štetu političkim protivnicima, prije svega “Evropi sad” koja im je zadala brige i koja očigledno ima značajnu političku moć, iako je vanparlamentrana stranka”, kazala je Ćalović Marković, prenosi portal RTCG.

Ćalović Marković je rekla da i aktuelna vlast pokušava da iskoristi državne resurse zarad partijskih interesa, ali je, kako navodi, pitanje kako će njihovi birači reagovati na pokušaje kupovine glasova.

“Mislim da će sljedeći izbori biti vrlo interesantni, zbog toga ih oni i odlažu. Svi se plaše rezultata na tim izborima i plaše se da smo mi kao građani razočarani time što su oni kao vlast uradili u posljednje dvije godine”, navela je Ćalović-Marković.

Ona je kazala da su su rezultati u borbi protiv korupcije ograničeni, a da će suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici biti veliki izazov za sudstvo.

Ćalović Marković je navela i da Zakon o oduzimanju imovine neće obezbijediti da ljudi koji su nezakoniti stekli imovinu odgovaraju za to.

“Ovaj zakon će omogućiti da se mnogi izvuku i da nikada ne budu odgovorni”, ocijenila je Ćalović Marković.

Kako je navela, najteže će biti dokazati nelegalno stečenu imovinu u inostranstvu.

Ćalović Marković je kazala da je Vlada u tehničkom mandatu predložila taj zakon koji je jedinstven u svijetu i to bez javne rasprave.

Ona je poručila da se nada da u Skupštini neće biti usvojen taj akt.

“Taj zakon bi donio najveću šansu onima koji su 30 godina nezakonito sticali bogatstvo, da ga suštinski legalizuju, osim u rijetkim slučajevima kada tužilaštvo stigne da se time bavi”, kazala je Ćalović-Marković.

