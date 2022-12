Predlaganje mandatara korak bliže međunarodnoj izolaciji

Podgorica, (MINA) – Neustavno predlaganje mandatara još je jedan korak bliže međunarodnoj izolaciji Crne Gore i odustajanja od evropskog puta zemlje, kazao je generalni sekretar Socijaldemokratske partije (SDP) Ivan Vujović.

“To je i krajnji cilj Vučićevih političkih kolona kako bi Crna Gora u bliskoj perspektivi, umjesto da postane članica Evropske unije (EU), kao provincija bila dio fantomskih balkanskih saveza autokrata u punoj geopolitičkoj orbiti Beograda i Moskve”, rekao je Vujović.

Kako je naveo, da bi se scenario provincijalizacije Crne Gore realizovao potrebno je sukobiti se sa EU i NATO partnerima, iznutra je kroz sve pore sistema premrežiti malignim uticajima, razvaliti njen građanski i sekularni karakter, a brojčano manjinske narode marginalizovati.

“Dakle, sve po rukopisu iz 90-ih godina, samo što je umjesto ondašnjeg beogradskog vožda sada na sceni drugi”, kazao je Vujović.

Prema njegovim riječima, planerima tog scenarija sve će se vratiti kao bumerang, i to brže nego što su mislili.

Vujović je poručio da ni evropska javnost, a ni evroatlantski partneri neće dozvoliti Vučiću da kroji region po mjeri njegovih i ruskih interesa.

“SDP još jednom ponavlja da su vanredni parlamentarni izbori jedini demokratski, logičan i normalan izlaz iz pravno-političkog košmara, koji se stvara pod direktivom Demokratskog fronta (DF)”, kaže se u saopštenju.

Ti izbori, kako je naveo Vujović, bili bi održani istovremeno sa predsjedničkim, pa bi građani u jednom danu dali svoj sud i riješili ovaj Gordijev čvor.

“Prije toga, u novoj, ovoga puta inkluzivnoj i demokratskoj proceduri i atmosferi dogovaranja, a ne nametanja, izabrati sudije Ustavnog suda”, dodao je Vujović.

On je kazao da bi se tako radilo kada bi svi imali dobru namjeru prema državi, njenoj stabilnosti i evropskom putu.

Vujović je rekao da svako ko zdravorazumski rezonuje mora da se zapita da li u ovom trenutku “akteri ovakvog ustavnog nasilja i pokušaja da silu na sramotu instaliraju Vladu, koju niko ne bi priznao”, uopšte imaju motiv da se izabere Ustavni sud.

“Ustavni sud koji bi ukinuo skandalozni Zakon o predsjedniku, sasvim sigurno ukinuo i neke druge neustavne zakone koje ovih dana usvajaju, i koji bi omogućio vanredne izbore od kojih akteri DF parlamentarne većine bježe glavom bez obzira”, navodi se u saopštenju.

Vujović je kazao da su maske pale.

“Slijede dani raspleta i odgovori na pitanje da li Crna Gora u 2023. godini želi tamo gdje želi 78 odsto njenih građana, a to je EU, ili tamo gdje je vuče DF i njegovi mentori”, navodi se u saopštenju.

Vujović je dodao da su odgovori svakako manje politički, a više civilizacijski.

