Postići saglasnost o skraćenju mandata Skupštini

Podgorica, (MINA) Socijaldemokrate pozvale su sve političke subjekte da doprinesu stvaranju ambijenta za postizanje saglasnosti o skraćenju mandata Skupštini.

Kako je saopšteno iz SD-a, ta partija je zadovoljna zbog činjenice da je 43. Vlada ostala bez podrške parlamentarne većine koja je izabrala.

“Način na koji je Vlada formirana, glasno ćutanje najekstremnijih političkih grupacija u i van Crne Gore, kao i masovni odlasci brojnih domaćih političkih prvaka po sopstveno mišljenje u Beograd, koji su prethodili njenom konstituisanju, ukazivao je da je u pozadini dobro pripremljena politička prevara koja je našoj državi nažalost podmetnuta”, kaže se u saopštenju.

U SD-u smatraju da je od starta bilo jasno da su Vladi (Dritana) Abazovića umjesto evropskih prioriteta, “u koje se formalno pred našim međunarodnim partnerima zaklinjala”, mnogo bliži tuđi priroteti koji su joj nametnuti sa strane.

“Konstantnim insistiranjem na temama poput Otvorenog Balakan, tzv. Temeljnog ugovora i popisa, koji skreću pažnju sa evropske agende, se zapravo po svaku cijenu nastojalo postići samo jedno – zaustavljanje naše države na putu evropskih integracija”, navodi se u saopštenju.

Iz SD-a u dodali da se to dešavalo u momentu kada evropski partneri pokazuju neskrivenu spremnost za konkretne odluke u tom pravcu.

Oni su kazali da se ispostavilo da je SD u vezi pomenutog neodrživog političkog eksperimenta bio u pravu, zbog čega je, kako su rekli, uostalom, i odbio da u njemu učestvuje.

SD je, kako su kazali, svjestan da nije vrijeme za bilo čije likovanje zbog, očigledno je, ispravnog političkog stava, nego za mudrost, odgovornost i zajedništvo.

“Kako bi sve političke i ukupne društvene državotvorne snage pronašle adekvatan, velikim izazovima sa kojima se suočavamo, primjeren način da se odupru konstantnim nasrtajima na građanske i sekularne temelje našeg društva, a posebno na njenu evropsku orijentaciju”, dodaje se u saopštenju.

Oni su pozvali sve političke subjekte da svojim aktivnostima doprinesu stvaranju ambijenta za postizanje saglasnosti o skraćenju mandata Skupštine.

“Sada, kada je jasno da Vlada više nema podršku parlamentarne većine, pozivamo sve političke subjekte da doprinesu stvaranju ambijenta za postizanje saglasnosti o skraćenju mandata Skupštine, u vezi čega je SD već pripremio inicijativu, kao i dogovora o tome kakav oblik i sastav Vlade bi bio zadužen za njihovu pripremu”, kazali su iz SD-a.

Sve drugo, kako su ocijenili, bilo bi samo novo gubljenje vremena, kojeg Crna Gora više definitivno nema.

Iz SD-a su kazali da bi bilo odgovorno da svi istinski podržavaoci evropske politike, nezavisno od toga sa kojeg političkog spektra dolazili, naredne nedjelje iskoriste kako bi postigli potrebnu saglasnost i u vezi rješavanja svih otvorenih pitanja iz evropske agende, a koja zahtijevaju neophodnu kvalifikovanu većinu, sa ciljem dobijanja završnih mjerila.

“SD će, kao odgovoran politički subjekt, jednako kako su to i do sada činile, svim tim procesima nastaviti da daju punu podršku”, zaključuje se u saopštenju.

