Pošta Crne Gore: Činimo sve što je moguće da obezbijedimo bržu isplatu dječijih dodataka

Podgorica, (MINA) – Pošta Crne Gore čini sve što je u ovom trenutku moguće da obezbijedi bolju i bržu organizaciju ukupnog procesa isplate dječijih dodataka, saopšteno je iz te kompanije.

Iz Pošte su se oglasili povodom, kako su naveli, interesovanja građana za dinamiku isplate dječijih dodataka i komentara koji su prisutni na društvenim mrežama.

Oni su kazali da je isplata dječijih dodataka za djecu do 18 godina i ovog mjeseca organizovana na uobičajen način.

„Dakle, isplata dječijih dodataka se vrši u svemu u skladu sa ugovorom zaključenim sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja“, rekli su iz Pošte.

Kako se navodi, isplatu dječijih dodataka poštari vrše na adresi korisnika.

„Ukoliko prilikom pokušaja isplate primalac nije na adresi, poštar ostavlja obavještenje: „Izvještaj o prispijeću“, koje sadrži informacije u kojoj pošti i u kojem roku primalac može podići novac“, navodi se u saopštenju.

Iz Pošte su podsjetili da njihove kolege ovih dana vrše i druge vrste isplata korisnicima (penzije, materijalna obezbjeđenja, naknade za majke) što, kako se dodaje, donekle određuje dinamiku isplate dječijih dodataka.

Oni su zamolili korisnike da imaju u vidu da je u toku turistička sezona koja je uzrok značajno povećanog obima posla.

„Ali i činjenicu da naše kolege, bez obzira na vanredno visoke temperature, odnosno trenutno otežane uslove rada, nastoje da u najkraćem roku završe preuzete obaveze“, dodaje se u saopštenju.

Iz Pošte su rekli da su uvažavajući sugestije korisnika i njihovu potrebu za bržim i jednostavnijim procesom isplate ovog primanja, u saradnji sa nadležnim Ministarstvom, preduzeli mjere neophodne da se uspostavi isplata dječijih dodataka u poštama na lokacijama mjesta stanovanja korisnika.

„Ovakav način isplate će biti mnogo komforniji za korisnike. Vjerujemo da će biti primijenjen ubrzo, iako realizacija ovog projekta ne zavisi isključivo od Pošte Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Iz Pošte su rekli da se ta kompanija s posebnom pažnjom odnosi prema sugestijama korisnika kada je riječ o redovima ispred njihovih poslovnica i čini sve što je u ovom trenutku moguće da obezbijedi bolju i bržu organizaciju ukupnog procesa isplate dječijih dodataka.

Dodaje se da zbog velikog broja isplata u Podgorici, Pošta je, kako su obavijestili javnost i ranije, omogućila isplate u novootvorenoj pošti na Koniku za korisnike koji pripadaju naseljima Konik, Stari aerodrom – Ulica Veljka Vlahovića (neparni brojevi).

Isplate su omogućene i u naseljima Masline, Murtovina, Zlatica, Kakaricka gora, Piperima, Zatrijebač, Doljane, Rogami, Vranjske njive, Fundina i Donja Vrbica.

„U pošti 81102 u blizini Željezničke stanice već izvjesno vrijeme rade četiri umjesto dva isplatna šaltera, kako je bio ranije slučaj“, kaže se u saopštenju.

Iz Pošte su rekli da sve pojedinačne reklamacije bivaju riješene u najkraćem roku.

„Pa molimo korisnike da nas kontaktiraju na broj Call centra 19895 ili mejl [email protected]“, zaključuje se u saopštenju.

