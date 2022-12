URA će glasati za skidanje imuniteta poslanicima DPS-a i SD-a

Podgorica, (MINA) – Poslanici Građanskog pokreta URA će na skupštinskom Administrativnom odboru kao i na plenumu glasati za skidanje imuniteta poslanicima Demokratske partije socijalista Predragu Boškoviću, Dragici Sekulić, Suzani Pribilović i Socijaldemokrata Ivanu Brajoviću i Damiru Šehoviću.

Iz URA-e su pozdravili potez Specijalnog državnog tužilaštva kojim se traži od Skupštine ukidanje poslaničkog imuniteta.

“Naši poslanici će na Administrativnom odboru i u plenumu glasati za ukidanje imuniteta”, navodi se u objavi URA-e na Tviteru /Twitter.

Oni su rekli da su obećali i uveliko dolazi vrijeme pravde i prava.

“Crna Gora bez kriminala i korupcije, bez mržnje i prošlosti – dom svih njenih građana”, zaključuje se u objavi.

